Caporalato, denunciato titolare di un’azienda agricola nel pontino

Il caporalato, piaga endemica che continua a infestare le campagne italiane, si conferma una spina nel fianco per il territorio pontino.

Nella giornata di ieri, i carabinieri delle stazioni di Campoverde, Cisterna di Latina e Cori hanno condotto un’operazione mirata per contrastare questo fenomeno. L’accesso presso un’azienda agricola impegnata nella floricoltura e nella coltivazione di piante non permanenti ha svelato l’ennesimo caso di sfruttamento e violazione delle normative sul lavoro.

Il titolare dell’azienda, un uomo di 70 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per l’impiego di un lavoratore clandestino. Durante i controlli, i militari hanno identificato tre lavoratori di nazionalità indiana, tutti privi della necessaria comunicazione di assunzione. Un caso particolarmente grave ha riguardato uno dei lavoratori, risultato non in regola sul territorio nazionale. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per ingresso e soggiorno illegale nello Stato, con l’avvio delle procedure previste per la regolarizzazione della sua posizione.