Caporalato, incontro in prefettura per i progetti PNRR

Questa mattina, il sindaco Matilde Celentano e l’assessore al Welfare Michele Nasso hanno partecipato a un incontro organizzato dal Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, per discutere i progetti finanziati dal PNRR finalizzati al contrasto del caporalato e al miglioramento delle condizioni di vita degli immigrati impiegati nel settore agricolo. All’incontro ha preso parte anche Maurizio Falco, commissario straordinario del Governo per il superamento degli insediamenti abusivi e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Presenti anche rappresentanti delle forze dell’ordine, del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e, per il Comune, le dirigenti dei Servizi Sociali, Emanuela Pacifico, e del Patrimonio, Alessandra Pacifico.

Il sindaco Celentano ha dichiarato che l’incontro è stato utile per fare il punto sui progetti già comunicati al Ministero, volti alla realizzazione di soluzioni abitative per gli immigrati. I progetti iniziali prevedevano la ristrutturazione di due immobili, uno dei quali confiscato alla criminalità organizzata. Tuttavia, a causa di un aggiornamento dei costi e delle esigenze di posti letto, si sta valutando anche la possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici. L’obiettivo è avviare i lavori entro marzo 2025.

Il commissario Falco ha visitato le aree destinate ai nuovi investimenti per valutare la fattibilità dei progetti, accompagnato dai tecnici comunali e dai Vigili del fuoco.

Il sindaco Celentano ha sottolineato l’importanza dell’incontro per superare la fase di stallo lamentata dai Comuni coinvolti, confermando che l’amministrazione comunale rimodulerà le progettualità e presenterà tutto al Ministero competente e al commissario straordinario del Governo.