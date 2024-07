Satnam Singh, dalla CIGL oltre 360.000 euro alla famiglia

La CGIL ha annunciato che sono stati raccolti 363.709,88 euro da migliaia di persone, associazioni, sindacati e partiti a sostegno della famiglia di Satnam Singh. Singh, bracciante agricolo, è morto tragicamente dopo un grave infortunio sul lavoro nelle campagne di Latina, abbandonato senza soccorso.

La raccolta fondi è stata promossa dalla CGIL di Roma e Lazio, la FLAI CGIL di Roma e Lazio, la CGIL di Frosinone e Latina, e la FLAI CGIL di Frosinone e Latina. “Questa straordinaria risposta di umanità, solidarietà e partecipazione rappresenta per noi un segnale importante”, ha dichiarato la CGIL regionale in una nota. “Insieme alla grande adesione alle manifestazioni del 22 giugno e del 6 luglio a Latina, testimonia la volontà di tanti di superare il caporalato e un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide le persone, senza rispettare il diritto alla salute e alla sicurezza”.

La tragica morte di Satnam Singh ha suscitato una forte reazione pubblica, mettendo in luce le condizioni disumane in cui molti lavoratori agricoli, spesso migranti, operano nelle campagne italiane. La CGIL e altre organizzazioni continuano a lottare per migliorare le condizioni di lavoro e combattere lo sfruttamento nel settore agricolo.