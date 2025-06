Caporalato, sospesa un’azienda a Monte San Biagio: denunciato il titolare

Un’azienda agricola di Monte San Biagio è stata sospesa dai carabinieri della stazione locale, in uno dei consueti controlli predisposti per la lotta al caporalato.

Dopo aver svolto le necessarie verifiche, il titolare dell’azienda, un uomo di 47 anni residente nel territorio pontino, è stato denunciato per il reato di mancata redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), per l’omesso invio dei lavoratori a visita medica e l’omessa formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro.

Il titolare è stato inoltre sanzionato con ammende che toccano quasi i 6mila euro, oltre a sanzioni amministrative di quasi 3mila. Durante il controllo è stato identificato anche un lavoratore di nazionalità indiana, risultato in regola sia sul territorio nazionale che all’interno della stessa azienda.