Carabinieri Latina, insediati nuovi Ufficiali dell’Arma

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina ha oggi salutato gli Ufficiali nuovi giunti in sede, dando il benvenuto al Maggiore Saverio LOIACONO, nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Terracina, che sostituisce il Capitano Francesco Vivona, destinato al Reparto Anticrimine di Napoli. Loiacono, 47enne, originario della Puglia, laureato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma-Tor Vergata, negli ultimi tre anni ha prestato servizio presso il Reparto Operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, dove ha diretto indagini, su tutto il territorio nazionale, finalizzate al contrasto del traffico illecito di opere d’arte. In precedenza, presso il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Frascati, ha diretto personalmente delicate indagini in materia di criminalità organizzata. Nell’Arma da 29 anni, l’Ufficiale ha prevalentemente svolto incarichi operativi, anche in aree del sud, particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Ten. Alessandro TOLO, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Formia, che sostituisce il Ten. Gerardo Coletta, destinato all’Ufficio Comando del Provinciale Carabinieri di Isernia. Tolo, 32enne nato ad Aosta, laureato in Giurisprudenza, proveniente dal Battaglione Toscana (FI) dove ha ricoperto l’incarico di comandante di plotone.