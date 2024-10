Carabinieri Latina, presentato il nuovo Comandante del Reparto Operativo: il colonello Pascariello

È già in città da una settimana, oggi la sua presentazione ufficiale alla stampa locale. Il Comando provinciale dei carabinieri di Latina ha un nuovo nuovo Comandante del Reparto Operativo. Tra le sue funzioni quello di responsabile della sala stampa: si tratta del colonnello Salvatore Pascariello, figura rinomata nell’arma dei Carabinieri, avendo ricoperto diversi ruoli da Nord a Sud.

“Garantisco impegno, determinazione ed entusiasmo in quello che faccio e che farò per questo territorio – dichiara il colonello. Attraverso questo cercherò di fare del meglio per la comunità del territorio pontino”.

Parola anche al comandante provinciale dell’Arma, Christian Angelillo: “La conoscenza dei fatti fa acquisire consapevolezza alla cittadinanza. Il colonello ha esperienza, proviene dal profondo sud. Il suo apporto saprà migliorare le azioni nell’interesse della collettività”.

Un colonello che si preannuncia determinato: “Bisogna vivere la città, cerco di calarni nella collettività dove devo operare per capire cosa accade e percepire gli umori della gente”.