Carburanti, in provincia scatta il piano anti-speculazione

Garantire la trasparenza dei prezzi e blindare il mercato contro ogni tentativo di speculazione: è questo l’obiettivo primario del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, che ha dato il via a una massiccia campagna di controlli sulla filiera dei prodotti petroliferi nei punti nevralgici della provincia, da Latina ad Aprilia, toccando comuni come Pontinia, Prossedi, Fondi, Sperlonga, Formia, Gaeta e Roccagorga. Un’operazione che risponde alla necessità di tutelare il potere d’acquisto di famiglie e imprese, messi a rischio dall’attuale instabilità dei mercati energetici.

I numeri raccolti negli ultimi tre mesi delineano un quadro di irregolarità diffuse. Sono infatti 37 gli interventi complessivi eseguiti sul territorio provinciale, con 15 impianti sanzionati per irregolarità. Sono invece 42 le violazioni totali contestate ai gestori. Nello specifico, le fiamme gialle hanno rilevato 7 casi di mancata esposizione dei prezzi e 35 mancate comunicazioni dei listini al portale ministeriale “Osservaprezzi Carburanti”.

I gestori infatti hanno l’obbligo di trasmettere tempestivamente ogni variazione di prezzo. L’inadempimento non è una semplice formalità, ma una lesione del diritto del cittadino alla libera scelta. Le sanzioni applicate finora hanno superato la soglia dei 9.000 euro, con verbali che possono oscillare tra i 200 e i 2.000 euro per ogni giorno di violazione accertata.