Carciofo di Sezze, progetto con la scuola per la valorizzazione

Il Liceo Alberghiero dell’Isiss “Pacifici e De Magistris” diventa il fulcro di un ambizioso progetto volto a promuovere l’occupazione e lo sviluppo delle imprese locali, attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprenditoria e studenti.

Su iniziativa dell’Assessorato alle Attività Produttive e Politiche del Lavoro del Comune di Sezze, in collaborazione con l’ISISS “Pacifici e De Magistris”, venerdì 5 aprile prende il via un ciclo di incontri denominato “Round Table Risto-Sud”.

Questo progetto innovativo mira a creare un modello efficace di alternanza scuola-lavoro, riunendo imprenditori, studenti e istituzioni attorno a un tavolo per promuovere l’occupazione giovanile e lo sviluppo delle imprese locali.

Il primo di tre incontri prevede un workshop con la metodologia dello show cooking dal vivo, che coinvolgerà gli studenti del Liceo Alberghiero e un ristoratore del territorio.

Durante l’evento, i ragazzi avranno l’opportunità di imparare ricette tradizionali e tecniche culinarie legate al territorio, sotto la guida dello chef, creando così nuove opportunità di lavoro e valorizzando le eccellenze locali.

Il focus del primo incontro sarà dedicato al carciofo romanesco, uno dei prodotti tipici di eccellenza di Sezze. In vista della 53esima Sagra del Carciofo, le varie realtà coinvolte si impegnano a valorizzare questo tesoro del territorio locale, promuovendo la collaborazione tra istituzioni, giovani e imprenditoria.

Oltre alla Masterclass culinaria, durante la giornata interverranno rappresentanti delle istituzioni locali, della Confcommercio Lazio Sud e di ASIP Imprese & Persone – Latina, per discutere delle opportunità e delle sfide legate allo sviluppo del territorio e dell’occupazione giovanile.

Il primo appuntamento si terrà presso l’Istituto Alberghiero di Sezze, in via dei Cappuccini, venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30.

Un’occasione imperdibile per celebrare il carciofo di Sezze e promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale.