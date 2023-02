Carenza di igiene in tre studi medici della provincia

E’ stata predisposta dal Ministero della Salute l’intensa attività di controllo che ha visto i Carabinieri del Nas impegnati nei studi di medicina generale e pediatria di tutto il territorio nazionale. Scopo dei controlli accertare la presenza del medico nei giorni e negli orari comunicati all’ASL e verificare al corretta conduzione dell’ambulatorio medico.

I controlli hanno interessato anche i territori della provincia di Latina dove i Nas pontini hanno ispezionato 32 studi medici dai quali 3 sono risultati non conformi per inosservanza all’Accordo Collettivo Nazionale. Per questo i militari hanno inoltrato una segnalazioni agli uffici competenti dell’ASL di Latina per carenze igienico sanitarie e strutturali, per mancanza di informazione degli orari di ricevimento e dei medici aderenti all’U.C.P. .