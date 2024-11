Carenze igienico-sanitarie, maxi sequestro di miele nel Sud Pontino

Un’azienda apistica del Sud Pontino è stata chiusa dai Carabinieri del NAS di Latina a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali. Durante il controllo, è stato sequestrato miele privo di tracciabilità per un totale di 5.130 kg, dal valore stimato di 45.000 euro.

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) ha disposto l’immediata sospensione dell’attività, mentre sono state contestate sanzioni amministrative per 4.000 euro. Gli accertamenti continuano per verificare l’idoneità del miele sequestrato, in un’operazione volta a garantire la sicurezza alimentare.