Carnevale a Latina, successo per la sfilata dei carri con le maschere e le majorette

Il centro di Latina si è riempito come ogni anno di bambini con le loro famiglie, di ragazzi entusiasti per la festa di Carnevale e per la sfilata di carri. La giornata di sole e le temperature certamente più alte rispetto alla media hanno spinto i residenti ad uscire e la piazza è stata un tripudio di canzoni, balli, coreografie, coriandoli e risate.

I carri sono arrivati anche prima del previsto, non rendendo l’attesa estenuante. C’era quello dei Minion, poi quello dei cuochi Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich, la pattuglia dei Paw Patrol e il Re Leone con tutti i suoi amici. Durante la sfilata i due gruppi di majorette hanno dato spettacolo, poi le maschere più famose per i bambini e non solo.

Insomma una festa in piena regola che ha fatto per un momento dimenticare ansie e problemi. Proprio il motivo per cui il Carnevale è nato.

1 di 9

