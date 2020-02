Carnevale a Sperlonga, vietate bottiglie di vetro e lattine

Anche a Sperlonga, come a Latina, Carnevale in sicurezza. Il vice sindaco Francescantonio Faiola ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita e l’uso di bottiglie di vetro e di lattine durante i festeggiamenti di oggi, domenica 23 febbraio, e di martedì grasso.

Dalle 15 e fino al termine delle manifestazioni è vietata negli esercizi pubblici la vendita per asporto di ogni bevanda contenuta in contenitori di vetro e in lattina.

La misura è necessaria per tutelare la pubblica incolumità in occasioni di festa che prevedono la presenza di un consistente numero di persone. Gli esercenti che non rispettano l’ordinanza possono incorrere in sanzioni che vanno da 25 a 500 euro.

