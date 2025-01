Carnevale di Latina, tornano i carri in piazza dopo cinque anni

Dopo cinque di assenza, l’amministrazione comunale è riuscita a riportare a Latina la sfilata dei carri allegorici di Carnevale, evento che mancava da quel febbraio 2020, poco prima della definitiva chiusura in casa di milioni di italiani per via del COVID.

Il sindaco Celentano in prima persona ha cercato di riportare questo evento in piazza, cominciando già dall’estate a predisporre con gli uffici tutti gli atti necessari per il ritorno della sfilata a Latina. Non accadrà, però, nella giornata di martedì grasso: il corteo prenderà luogo, infatti, nella giornata del 1 marzo. Nella giornata del 4, specifica l’amministrazione, Latina non rimarrà sprovvista di festeggiamenti e, pertanto, saranno predisposte diverse attività per i bambini.

A celebrare il ritorno dei carri in piazza, anche l’assessore Di Cocco, che ha collaborato alla riuscita del progetto: “È un bel ritorno per la città di Latina dopo tanti anni. Lo scorso anno

non siamo riusciti ad organizzare perché le associazioni avevano impegni presi precedentemente con altre città, abbiamo iniziato a interloquire a fine estate e c’è stato un grosso lavoro dell’ufficio turismo. Sono fiducioso nella riuscita di quella che è una bella festa per la città”.