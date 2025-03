Carnevale Formiano 2025, un successo straordinario tra entusiasmo e tradizione

Un trionfo oltre ogni aspettativa per il Carnevale Formiano 2025 – Vivi l’America, che ha coinvolto la città in tre giorni di festa, allegria e condivisione. La manifestazione ha registrato una straordinaria partecipazione di cittadini e visitatori, confermando il ruolo centrale dell’evento nel panorama culturale e turistico del territorio.

Il via domenica 2 marzo con la sfilata delle palestre e delle associazioni locali, tra balli, canti e coreografie a tema. Ad aprire la parata è stata La Frustica di Faleria (Viterbo), gruppo folkloristico ufficiale della Nazionale Italiana Rugby dal 2014. Il corteo ha attraversato Via Vitruvio, per concludersi a Largo Paone con spettacoli, animazione e musica.

Lunedì 3 marzo Piazza Aldo Moro ha ospitato la festa in maschera Il Carnevale del Sabato Grasso, tra giochi, baby dance e musica, in attesa del momento clou: la spettacolare sfilata dei carri allegorici, martedì 4 marzo. Le opere, realizzate con maestria dagli artisti di Santi Cosma e Damiano, hanno regalato scenografie mozzafiato lungo Via Vitruvio, attirando migliaia di spettatori fino alla cerimonia conclusiva a Largo Paone.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Formia, Gianluca Taddeo:

“Un’occasione di svago, unione e tradizione per tutta la comunità. Formia continua a crescere e vogliamo valorizzarla sempre più, coinvolgendo borghi e periferie. Il Carnevale è un evento amato da tutti e la grande partecipazione è la conferma del suo successo, con centinaia di visitatori e turisti che hanno scelto la nostra città per festeggiare insieme”.

L’evento si è svolto in totale sicurezza grazie a una macchina organizzativa impeccabile. Il primo cittadino ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione: Pro Loco, Camera di Commercio Latina-Frosinone, Formia Rifiuti Zero, Protezione Civile Ver Sud Pontino, Croce Rossa, Forze dell’Ordine, associazioni, enti parrocchiali e volontari.

Un legame consolidato anche con il Comune di Santi Cosma e Damiano, il cui sindaco Franco Taddeo ha partecipato alla cerimonia finale. “Per il terzo anno consecutivo i carri della nostra città hanno sfilato a Formia, e continueremo a collaborare per potenziare questa tradizione. Il Carnevale è un’arte, una passione che unisce intere comunità”.

L’appuntamento è già fissato per il 2026, con la promessa di un Carnevale ancora più coinvolgente e spettacolare.