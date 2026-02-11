Carnevale Formiano, il programma della 66esima edizione

La città di Formia si prepara a immergersi in un’atmosfera magica con il Carnevale 2026, giunto alla 66esima edizione, che quest’anno sceglie come filo conduttore il suggestivo tema del “Mondo Sottomarino”.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 e martedì 17 febbraio 2026, con il tradizionale raduno in piazza Mattej, la sfilata lungo via Vitruvio, cuore pulsante della manifestazione, e l’arrivo finale del corteo a Largo Paone.

Un evento ormai tra i più attesi del territorio, capace di richiamare ogni anno centinaia di partecipanti e migliaia di spettatori, trasformando il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Ad aprire la parata domenica 15 febbraio, dalle ore 15.00, saranno le prestigiose formazioni musicali: Banda “Umberto Scipione” – Città di Formia; Orchestra di fiati “Giuseppe Pepenella” – Città di Formia; Filarmonica di Gaeta

Accanto a loro sfileranno le majorettes Città di Lariano e le coinvolgenti street band Ottopiù, Vagaband e Boomerang, pronte ad accendere l’entusiasmo del pubblico con ritmo, energia e spettacolo.

Non mancheranno i gruppi folcloristici del territorio e la travolgente folk band La Bella Napoli, che porterà lungo il percorso tutta l’energia della tradizione popolare.

Ampia e molto attesa nella giornata di domenica la partecipazione delle realtà sportive, culturali e sociali della città, tra cui: ASD Lina Villa Fitness & Friends, Paradise Village Fitness, Centro Sportivo Flonic, Effe Elegance & Fashion, Un Mondo di Piccole Cose, Cooperativa Herasmus, Associazione L’Aquilone APS, Gruppo Castellone Team, La Vita è Bella ODV, Associazione Culturale Sant’Erasmo ODV, Nordic Walking ANWI Formia, Don Bosco Formia ASD, APS Sueno Latino, Parrocchia Sant’Andrea Trivio.

Come da tradizione, martedì 17 febbraio, dalle ore 14.30, riflettori puntati anche sulla spettacolare sfilata dei carri allegorici di Santi Cosma e Damiano, tra le attrazioni più amate e attese, simbolo di una tradizione profondamente radicata nel territorio con il celebre Carnevale Campagnolo. Insieme a loro sfileranno anche le bande musicali “Città di Ceccano” e “Ritmo e Armonia” di Riardo (Caserta), oltre alle cheerleader dell’IIS “Galilei-Sani” di Latina e di Ceccano & Frosinone.

Ampia e significativa la partecipazione delle realtà sportive, culturali e sociali per un corteo variopinto, animato da centinaia di figuranti, bambini, famiglie e associazioni, che trasformerà Formia in un autentico fondale marino fatto di sirene, pesci tropicali, coralli viventi, meduse luminose e creature fantastiche, in un viaggio immaginifico capace di affascinare grandi e piccoli.

Il programma del Carnevale di Formia 2026 è promosso dall’Amministrazione Comunale di Formia, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, in sinergia con la Pro Loco Città di Formia, con il sostegno della Camera di Commercio Frosinone Latina e della sua Azienda Speciale Informare.

“Il Carnevale rappresenta uno dei momenti più belli di partecipazione collettiva per la nostra comunità – dichiara il Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo – Le edizioni degli ultimi anni hanno registrato una straordinaria partecipazione di pubblico e un riscontro estremamente positivo da parte dei cittadini e dei visitatori, confermando la qualità e la forza di questo appuntamento.

L’obiettivo dell’edizione 2026 è quello di ripetere e, se possibile, incrementare ulteriormente il numero di presenze, coinvolgendo sempre più famiglie, giovani e turisti, rendendo il Carnevale di Formia un evento di riferimento per l’intero territorio e non solo”.

“Con l’edizione 2026 abbiamo voluto puntare su un tema affascinante e fortemente evocativo come il Mondo Sottomarino, capace di stimolare la creatività dei nostri cittadini, delle associazioni e di tutti coloro che, con passione e impegno, contribuiscono alla riuscita della manifestazione – prosegue il Sindaco – Un valore aggiunto di questa edizione sarà l’arrivo dei carri allegorici e spettacolari provenienti da Santi Cosma e Damiano, a suggellare la stretta e proficua collaborazione che esiste da anni tra le due Amministrazioni comunali, nel segno della condivisione e della promozione congiunta”.