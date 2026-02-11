Carnevale in provincia: doppio show tra Terracina e Fondi

Il Carnevale accende le piazze del sud pontino con due grandi appuntamenti tra Terracina e Fondi, pronti a regalare colore, musica e divertimento a famiglie e bambini.

A Terracina si parte domenica 15 febbraio a Borgo Hermada, dalle 11 del mattino, con sfilate di carriole, biciclette, passeggini e maschere. Iscrizioni gratuite dalle 10:30, poi musica, animazione, la grande parata alle 12:30 e, nel pomeriggio, artisti di strada, dolci di Carnevale, neve artificiale e nuvole di fumo. Martedì 17 febbraio, invece, il Martedì Grasso si festeggia in piazza Mazzini dalle 15: tra baby dance, spettacoli di magia, gonfiabili, selfie point e il concorso per la maschera più originale, la “Top Mascherina”.

Anche Fondi celebra il Carnevale in piazza con due pomeriggi di festa, domenica 15 e martedì 17 febbraio in piazza IV Novembre. Dalle 14:30 alle 19 spazio a musica, balli e animazione con Gaetano Orticelli sul palco e il doppio show del Mago Berny alle 17. Torna anche il concorso “Grandi e piccini in maschera”. A fare da cornice, la “Carnevalata”, il corteo mascherato che domenica attraverserà la città, e martedì il “Carnevale al Centro” tra piazza Duomo e piazza della Repubblica con gonfiabili, giochi e baby dance.

Due città, un’unica grande festa: il Carnevale in provincia di Latina è pronto a riempire le piazze di sorrisi, colori e voglia di stare insieme.