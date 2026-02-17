Carnevale pericoloso: sequestrati oltre 500 articoli tra Priverno e Cori

Maschere e accessori di Carnevale potenzialmente pericolosi, scattano i sequestri dei NAS tra Priverno e Cori. Oltre 500 articoli irregolari sono stati ritirati dal mercato nell’ambito di una campagna di controlli mirata alla sicurezza dei prodotti destinati soprattutto ai bambini.

Nel dettaglio, i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Latina hanno effettuato ispezioni in due esercizi commerciali della provincia, dove hanno trovato centinaia di articoli carnevaleschi privi delle informazioni obbligatorie. In un primo caso sono stati sequestrati più di 370 prodotti tra maschere e accessori, mentre in un secondo punto vendita ne sono stati trovati oltre 200, tutti senza etichettatura, istruzioni in lingua italiana o indicazioni sulla composizione.

Per entrambi i titolari è scattata una sanzione amministrativa di 1.032 euro, oltre al sequestro della merce non conforme.