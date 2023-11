I militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro amministrativo un officina che operava senza alcuna autorizzazione.

In particolare, hanno rilevato in una proprietà privata non destinata ad utilizzo commerciale, la presenza di macchinari pesanti strumentali all’attività di riparazione, nonché ricambi e parti di auto smontate.

Immediati quindi il sequestro dello stabile e la confisca dei macchinari, segnalando il proprietario alle autorità per una cospicua sanzione amministrativa.

Inoltre, è stato rinvenuto nelle zone di pertinenza all’officina, mezzo chilogrammo di cocaina, con due bilancini di precisione. Il proprietario è stato tratto in arresto e condotto presso il penitenziario di Latina.