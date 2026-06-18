Carta d’Identità cartacea, dietrofront dal Governo: sarà valida sino alla scadenza

Sembrava questione di giorni, poi il dietrofront nazionale. La carta d’identità cartacea rimane ancora in essere fino al 3 agosto. Ma non è finita qui poiché, al contrario di quanto dichiarato nel precedente consiglio dei Ministri, anche dopo tale data sarà possibile utilizzare la versione di carta come documento di riconoscimento.

Il perché dietro al ripensamento

Tempi talvolta biblici e utenza a non finire negli uffici comunale. Il “gong” è pronto a decretare la fine, ma l’Italia non è pronta. Ieri, perciò, il consiglio ha scelto la via della proroga, per far sì che il Paese si mobiliti e i comuni smaltiscano le ampie prenotazioni.

Anche gli uffici del pontino faticano a gestire la situazione. Per questo, molti di loro hanno optato per open day dove potersi presentare senza appuntamento, ma il problema perdura e rende ancor più complicati i vari rilasci, con l’aggravante delle scadenze ordinarie anche di chi, la CIE, la possiede da tempo.