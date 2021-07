Casalinga truffata a Minturno su Marketplace, due denunciati

I carabinieri della stazione di Minturno hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 33 enne e un 31enne ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata.

Questa truffa avvenuta nel mese di aprile prevedeva un falso annuncio sulla pagina di Facebbok “Marketplace”. Hanno tratto in inganno una 50enne del posto, per effettuare bonifici per un importo di 650 euro per l’acquisto di un elettrodomestico mai consegnato.