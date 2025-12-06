Casarano-Latina: 1-1 I LIVE

Latina, a Casarano inizia la rincorsa in classifica. I nerazzurri ripartono dal “Giuseppe Capozza” con l’obiettivo di rialzarsi dopo quattro sconfitte consecutive che l’hanno relegato al terzultimo posto con 14 punti. La sfida della diciassettesima giornata diventa così un passaggio cruciale per ritrovare fiducia e smuovere una classifica che comincia a preoccupare. Il match apre inoltre un trittico di trasferte che accompagnerà i nerazzurri fino alla sosta natalizia.

Il Casarano, settimo a quota 24 punti, vuole difendere la propria posizione e riprendere la marcia interrotta dalla pesante sconfitta di Potenza. Le vittorie su Catania e Giugliano hanno dimostrato il potenziale della squadra pugliese, che davanti al proprio pubblico cerca un nuovo slancio per restare agganciata alla zona play-off.

Volpe debutta: nuove idee per riaccendere i nerazzurri

Attesa anche per la prima panchina di Gennaro Volpe, chiamato a rilanciare un gruppo in difficoltà dopo l’esonero di Bruno. L’ex Entella ha subito trovato un clima ricettivo e ha trasmesso entusiasmo e determinazione. Il debutto a Casarano sarà un test immediato per verificare la reazione della squadra e capire se il nuovo corso può davvero segnare la svolta che il Latina aspetta.

LA DIRETTA TESTUALE

Finisce così la gara, pareggio per il Latina che contro un Casarano ben organizzato guadagna un pari grazie alla rete di Gagliano. Punti importanti per classifica e morale. Ora la squadra guarda già al Mercoledì, quando farà visita alla Pro Vercelli per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C.

91′- Pareggia il Latin, Quieto serve Gagliano al limite che prende la parte bassa , pallone che ribatte e fa 1-1

90′- Sette minuti di recupero

87′- Doppio cambio per il Casarano: Fuori Chiricò e di Pinto dentro Di Dio e Millico

83′- Confermata la simulazione

79′- Check al var per una caduta di Chiricò in area ospite

73′- Cambia ancora il Latina: Fuori Parigi e Pannitteri dentro Ercolano e Pellitteri

70′- Parigi si mangia un gran gol davanti la porta

64′- Cambia anche il Casarano: Fuori Zanaboni, dentro Perez

60′- Doppio cambio per il latina: Fuori Ercolano e Fasan, dentro Pace e Gagliano

58′- Ci prova il Latina con Parigi, para Bacchin

50′- Ancora Fasan con il Latina che pressa e cerca il pari, palla alta sopra la traversa

48′- Vicino al pari il Latina con Fasan che fa un’incursione in area ma trova la pronta risposta di Bacchin

45′- Inizia la ripresa

Termina il primo tempo a Casarano, davvero un brutto Latina, Casarano che gioca e si diverte al contrario dei nerazzurri che sbagliano passaggi e qualsiasi cosa, serve una reazione di gioco per recuperare una gara in che il Latina non sta disputando.

45′- Due minuti di recupero

35′- Pinto per Ferrara che stacca di testa ma la palla finisce ancora fuori

33′- Prova ad andare in avanti il Latina che guadagna un angolo ma lo spreca anche con il Casarano che riparte

26′- Secondo angolo della gara per il Casarano

22′- Ancora in avanti il Casarano con Chiricò che spinge in avanti e crossa per Zanaboni che spizza di testa ma la palla finisce fuori

19′- Ci prova timidamente il Latina ma il Casarano controlla

11′- Sfiorano il raddoppio i pugliesi, con Ferrara che con un tiro defilato manda il pallone sopra la traversa

10′- Vantaggio del Casarano, regolare il gol dell’ex Chiricò che fa un gran gol e porta avanti i pugliesi

7′- Tacco e palla per Chiricò che segna un gran gol sugli sviluppi del calcio d’angolo, revisione fell’FVS

5′- Primo angolo della gara, in favore della squadra ospite

1′- Iniziata la gara a Casarano

Le formazioni

CASARANO (3-5-2): Bacchin; Lulic, Gega, Pinto; Caiazzo, Ferrara, Maiello, Logoluso, Gyamfi; Chiricò, Zanaboni. All. Vito Di Bari. A disposizione: Pucci, Chiorra, Palumbo, D’Alena, Milicevic, Perez, Guastamacchia, Millico, Barone, Malagnino, Cerbone, Di Dio.

LATINA (3-4-2-1): Mastrantonio; Calabrese, Parodi, Marenco; Ercolano, Hergheligiu, De Ciancio, Porro; Fasan, Pannitteri; Parigi. All. Gennaro Volpe. A disposizione: Basti, Iosa, Scravaglieri, Pellitteri, Ekuban, Pace, Gagliano, Catasus, Dutu, Di Giovannantonio, Farneti, Vona, Regonesi, Quieto.