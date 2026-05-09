Case popolari, oltre 6 milioni per rilanciare il patrimonio ATER in provincia

Saranno oltre 6,6 milioni di euro i fondi per riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della provincia di Latina, migliorare l’efficienza energetica degli edifici e rendere più accessibili e moderni gli alloggi destinati alle famiglie del territorio.

È quanto prevede il piano finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del programma PR Lazio FESR 2021-2027 dedicato all’housing sociale, che consentirà ad ATER Latina di avviare una serie di interventi nei comuni di Latina, Cisterna di Latina, Formia, Fondi, Norma e Sezze.

Le risorse assegnate ad ATER Latina ammontano complessivamente a 6.686.062 euro e saranno destinate a opere di efficientamento energetico, riqualificazione degli immobili e abbattimento delle barriere architettoniche. L’obiettivo è migliorare la qualità abitativa degli alloggi ERP, ridurre i consumi energetici e garantire benefici concreti agli assegnatari.

Gli interventi interesseranno diversi complessi residenziali pubblici del territorio provinciale, con particolare attenzione agli edifici che necessitano di opere di modernizzazione energetica e di miglioramento dell’accessibilità. Le progettazioni sono già state predisposte dagli uffici tecnici dell’Azienda e risultano immediatamente cantierabili nel rispetto del cronoprogramma previsto dalla programmazione europea.

“Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per il territorio pontino e conferma l’efficacia della sinergia istituzionale costruita con la Regione Lazio – dichiara il presidente di ATER Latina, Enrico Dellapietà –. Desidero ringraziare il presidente Francesco Rocca e l’assessore alle Politiche abitative Pasquale Ciacciarelli per l’attenzione concreta riservata all’edilizia residenziale pubblica della nostra provincia e per il sostegno garantito ad ATER Latina”.

“Dietro questo risultato – prosegue Dellapietà – c’è un intenso lavoro tecnico e amministrativo che ha consentito all’Azienda di presentarsi pronta con progetti solidi, concreti e immediatamente attuabili. Investire nelle case popolari significa investire nella dignità delle persone, nella qualità della vita delle famiglie e nel futuro dei quartieri. Migliorare l’efficienza energetica degli edifici significa anche ridurre i consumi e alleggerire il peso delle spese per molti cittadini”.

Il direttore generale di ATER Latina, Massimo Monacelli, sottolinea l’aspetto operativo degli interventi: “Gli uffici dell’Azienda hanno lavorato con grande impegno per predisporre progettazioni complete ed esecutive, nel rispetto delle tempistiche richieste dalla programmazione regionale ed europea. Questo consentirà di avviare rapidamente i cantieri e realizzare opere capaci di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, aumentare l’accessibilità e valorizzare il patrimonio pubblico”.

“Si tratta di interventi strategici – conclude Monacelli – che produrranno benefici concreti sia sotto il profilo della sostenibilità energetica sia della qualità abitativa, confermando ATER Latina come una realtà amministrativa efficiente, strutturata e pienamente operativa”.