Caso ABC, Palmerini verso le dimissioni

Potrebbe concludersi oggi la gestione di Lorenzo Palmerini alla guida dell’ABC, la società pubblica dei rifiuti di Latina. Il professionista, che già nelle scorse settimane aveva manifestato l’intenzione di dimettersi, sarebbe pronto a presentare la sua rinuncia al sindaco. La decisione arriva in un clima segnato dall’istruttoria dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) sulla conferibilità del suo incarico, legata ai suoi ruoli in Latina Ambiente e Rida Ambiente, incarichi dichiarati e potenzialmente legittimi.

Come riportato dal quotidiano Latina Oggi, la complessità del caso deriva dalla mancata verifica formale da parte del responsabile anticorruzione del Comune, che avrebbe dovuto esaminare la compatibilità dell’incarico prima della nomina. Un passaggio già segnalato in autunno dall’opposizione e puntualmente ignorato, innescando l’istruttoria Anac e le dimissioni del presidente, che ha espresso disappunto per la gestione della vicenda.

Sul caso si era espresso il sindaco di Latina, Matilde Celentano, che, in settimana, aveva ribadito la sua fiducia e la sua stima “ad un professionista del settore come il dottor Palmerini”.

Le controdeduzioni del Comune dovranno essere inviate all’Anac entro i primi giorni di febbraio. Per quella data, la società dei rifiuti potrebbe però già avere un nuovo presidente, chiudendo così una collaborazione basata sulla fiducia ma interrotta dagli errori amministrativi.