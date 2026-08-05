Caso di legionella, chiuso l’Hotel Garden a Latina

Sospesa temporaneamente l’attività del Garden Hotel di via del Lido a Latina. Il sindaco Matilde Celentano ha siglato un’ordinanza contingibile e urgente che ne dispone l’immediata chiusura a seguito della segnalazione della Asl di Latina, che ha riscontrato un caso di legionellosi riconducibile al soggiorno di un ospite nella struttura.

Il provvedimento impone al legale rappresentante l’immediata bonifica e disinfezione dell’intero impianto idrico, oltre all’aggiornamento del documento di valutazione del rischio. La riapertura della struttura ricettiva sarà subordinata all’esito favorevole dei nuovi campionamenti microbiologici della Asl e della completa messa in sicurezza dell’impianto, a tutela della salute pubblica.