Caso Mendico, quattro studenti indagati per stalking

Ci sono nuovi sviluppi per quanto concerne la morte di Paolo Mendico, il giovane 14enne di Santi Cosma e Damiano vittima di bullismo che, nel settembre scorso, ha deciso di togliersi la vita il giorno della ripresa delle lezioni, al termine della pausa estiva.

Sotto la lente delle Procura per i Minorenni di Roma – come riportato dall’edizione odierna del Messaggero – sono finiti quattro compagni tra i 16 e i 17 anni, indagati per istigazione al suicidio. Secondo l’accusa, come si apprende, i ragazzi avrebbero preso di mira il giovane, con ripetuti insulti e offese che avrebbero provocato in Paolo un forte stato d’ansia e la decisione di cambiare le proprie abitudini. Ora si aspetta l’esame delle chat, con l’inchiesta principale la cui chiusura è attesa a breve.

Si segnala, poi, uno scambio di messaggi tra la psicologa dell’Istituto Pacinotti e la preside dello stesso in merito ad una “possibile situazione di bullismo”.