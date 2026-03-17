Caso palestre ad Aprilia, dopo oltre sette mesi parte l’iter per la firma delle convenzioni

Dopo mesi di attese e criticità, ecco la tanto agognata svolta per il mondo sportivo di Aprilia. Il Codacons Latina annuncia, difatti, l’avvio dell’iter per l’assegnazione delle palestre scolastiche comunali alle associazioni del territorio, una vicenda che ha coinvolto le istituzioni, ma soprattutto le società e le famiglie, vere vittime di questo periodo di incertezza sportiva.

“Il Codacons Latina – si legge in un comunicato diffuso proprio dall’ente – annuncia con estrema soddisfazione la conclusione del lungo e travagliato iter per l’assegnazione delle palestre scolastiche comunali di Aprilia alle associazioni sportive del territorio”.

“Dopo oltre sette mesi di attesa, silenzi e incertezze, che hanno visto il Codacons in prima linea a fianco del “Comitato per l’Emergenza Sport ad Aprilia”, l’Ufficio Patrimonio del Comune ha finalmente avviato la convocazione delle realtà sportive per la firma delle convenzioni. Si chiude così una vicenda tortuosa che aveva impedito l’avvio della stagione 2025/2026, iniziata formalmente a settembre 2025″.

“Grazie all’intermediazione del Codacons Latina – concludono – ed alla costante attività delle Associazioni Sportive, nonché all’interlocuzione con le Commissarie Straordinarie, è stato possibile sbloccare una situazione burocratica che si trascinava da mesi e sembrava essere senza fine. Il risultato conseguito permette di garantire nuovamente il diritto allo sport per tantissimi giovani atleti apriliani”.