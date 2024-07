Caso Q3: autorizzazioni ok, ma i negozi restano chiusi

La vicenda del centro commerciale situato tra via del Lido e la statale Pontina nel quartiere Q3 di Latina ha preso una svolta inaspettata. Nonostante l’ANAS abbia avviato le procedure per autorizzare i passi carrabili e le aree di scarico merci lungo la complanare di via Ferrazza, i negozi non hanno ancora aperto. Sembra che i beneficiari della variante non siano più interessati all’apertura delle tre medie strutture di vendita, ma piuttosto a prevalere in un contenzioso con l’amministrazione comunale per ottenere un risarcimento danni congruo.

Questo cambio di priorità è emerso nonostante il superamento della questione relativa alle autorizzazioni per i passi carrabili, che erano essenziali per il rilascio delle licenze commerciali. Infatti, l’ANAS, che gestisce l’arteria statale, aveva risolto il problema, ma i privati non hanno colto l’opportunità di procedere con l’apertura delle attività commerciali.

L’incertezza continua a dominare sul “caso Q3” a causa dell’esito ancora incerto del procedimento penale in corso. Quando il complesso commerciale era prossimo al completamento, il Tribunale intervenne, ordinando il sequestro del sito nell’ambito di un’inchiesta della Procura basata sulle indagini del Nipaaf dei Carabinieri Forestali. Gli illeciti ravvisati erano di natura edilizia e paesaggistica, con l’accusa principale di lottizzazione abusiva. Sebbene il Riesame avesse successivamente annullato i sigilli per mancanza di esigenze cautelari, i dubbi sulla regolarità dei permessi di costruzione rimangono, e i coinvolti rischiano il rinvio a giudizio. Tra gli indagati figurano il proprietario dell’area che aveva ottenuto la variante, il suo progettista e i tecnici comunali dell’epoca, ovvero il dirigente e il funzionario del Suap.

Questa situazione, una delle più complesse gestite dall’amministrazione Coletta, resta in una fase di stallo fino alla conclusione del processo penale, che sarà determinante per il futuro del progetto commerciale nel quartiere Q3.