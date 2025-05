Rider insultato, Celentano: “Latina città dell’accoglienza”

Dopo la notizia sull’episodio di intolleranza subito da Samir, rider bengalese vittima di una grave discriminazione, arriva la presa di posizione netta da parte del sindaco di Latina, Matilde Celentano. Un messaggio di vicinanza, ma anche un appello all’intera comunità cittadina perché simili episodi non si ripetano.

“Latina – dichiara il primo cittadino – è da sempre una città che si fonda sull’accoglienza e sul lavoro. Migliaia di donne e uomini, di ogni origine, contribuiscono ogni giorno alla crescita del nostro territorio. Quando qualcuno viene umiliato o discriminato per la propria provenienza, è un’offesa a tutta la nostra comunità”.

Il sindaco ha espresso piena solidarietà a Samir e ha ribadito con forza l’impegno dell’amministrazione comunale per la costruzione di una società inclusiva: “Episodi come quello riportato oggi sono inaccettabili e non possono essere minimizzati. A Samir, e a tutte le persone che vivono esperienze simili, va la nostra piena solidarietà. Ma non basta: serve l’impegno quotidiano di tutti – istituzioni, cittadini, associazioni – per costruire un ambiente realmente accogliente e inclusivo”.

Un richiamo chiaro a non chiudere gli occhi davanti alla discriminazione: “Nessuno dovrebbe mai sentirsi svantaggiato, in pericolo o emarginato nella nostra città a causa della propria origine. Il diritto di sentirsi protetti e rispettati è un principio fondamentale che Latina deve garantire a tutti, senza distinzioni. Invito tutta la cittadinanza a non voltarsi mai dall’altra parte di fronte a episodi di razzismo o discriminazione, riaffermando il principio che Latina è e deve rimanere una città per tutti, dove nessuno debba sentirsi escluso”.