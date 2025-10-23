Caso scommesse online, Perin verso l’archiviazione

L’ombra dell’inchiesta sulle scommesse online illegali sembra destinata a dissolversi rapidamente per Mattia Perin, portiere della Juventus e orgoglio sportivo di Latina. La Procura di Milano ha chiuso le indagini, notificando l’avviso di conclusione anche al giocatore pontino, tra i tredici calciatori di Serie A coinvolti.
Secondo quanto trapelato, a Perin viene contestata solo la partecipazione a giochi su piattaforme non autorizzate, una violazione di carattere amministrativo che nulla ha a che vedere con combine o partite truccate. Nessuna accusa di illecito sportivo, dunque, ma una semplice infrazione sanabile con un gesto minimo.
La legge prevede infatti la possibilità di ricorrere all’oblazione, estinguendo il reato con il pagamento di una sanzione di circa 250 euro. Un esito che, di fatto, chiuderebbe la vicenda giudiziaria per il portiere cresciuto a Latina, senza conseguenze penali né sportive.
Restano invece aperti i procedimenti a carico degli organizzatori del sistema di scommesse, le cui richieste di patteggiamento saranno valutate dal GIP il 26 novembre.
Per Perin, protagonista da anni sui campi della Serie A e punto di riferimento per il calcio pontino, si profila dunque una rapida uscita di scena da questa vicenda giudiziaria.