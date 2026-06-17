Caso Tiero, depositate le 29 pagine di motivazioni sulla scarcerazione

Sono state depositate, dal tribunale del Riesame di Roma, le 29 pagine di motivazioni sulla scarcerazione del consigliere regionale Enrico Tiero, avvenuta il 16 maggio scorso.
L’impianto accusatorio – come riportato da LazioTv – regge parzialmente, con i giudici che hanno confermati l’ipotesi di corruzione per due episodi, tra cui la presunta mazzetta da 6mila euro alla Asl e la pressione per l’assunzione della figlia all’Icot.
Nonostante la gravità dei fatti, i domiciliari sono stati annullati poiché gli episodi risalgono due anni fa.