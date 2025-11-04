Caso Tiero, giovedì il Riesame decide sui domiciliari del consigliere regionale

Sarà il Tribunale del Riesame a valutare giovedì la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Enrico Tiero, consigliere regionale finito ai domiciliari il 18 ottobre su disposizione del gip Giuseppe Cario, dopo l’indagine coordinata dai pm Martina Taglione e Antonio Sgarrella.

L’esponente politico, interrogato due giorni prima dell’arresto nell’ambito dell’udienza di garanzia, è accusato di più episodi di presunta corruzione. Il giudice ha accolto quattro dei cinque capi d’imputazione formulati dall’accusa, che fanno riferimento a presunti favoritismi e a una mazzetta da 6mila euro.

Le indagini, condotte congiuntamente dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina e dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno ricostruito una rete di rapporti e scambi che, secondo la Procura, avrebbero coinvolto l’esponente politico in attività illecite legate al suo ruolo istituzionale.

Giovedì i giudici del Riesame dovranno decidere se confermare la misura cautelare o accogliere il ricorso presentato dalla difesa.