È arrivata la sesta vittoria consecutiva per l’HC Cassa Rurale Pontinia che vince (14-19) a Leno, nel campionato di pallamano serie A femminile Beretta.

La formazione pontina supera le bresciane in trasferta e salgono così a sette i risultati utili consecutivi a cui si aggiunge il pareggio con l’attuale capolista Brixen per un totale di 13 punti.

Dopo 10 giornate le giocatrici del presidente Mauro Bianchi si piazzano al momentaneo terzo posto assoluto che, al termine di tutti i recuperi, potrebbe già valere la qualificazione alla coppa Italia.

“Siamo in alto ma sempre a testa bassa, non ci dimentichiamo che siamo al primo anno in Seria A1 Beretta e sappiamo che abbiamo ancora tanto da lavorare – commenta il presidente Mauro Bianchi a fine match – La dedica finale delle ragazze con il cuore per la mia Marica mi ha emozionato molto – prosegue ricordando la figura di sua figlia, capitano della squadra di Pontinia, scomparsa due anni fa in un tragico incidente stradale – Anche il progetto di Leno è molto nobile e nasce in maniera simile, da un episodio tragico. Sono stati molto bravi a costruire molte cose per i giovani e mi ha fatto piacere approfondire il discorso con il loro presidente Antonio Bravi. Riguardo la partita, l’ho sentita particolarmente e mi sono emozionato alla fine. Potevamo chiuderla prima, ma è evidente che non siamo più una sorpresa”.

Con cinque gol Put è stata la top scorer di questo match, a segno sono andate anche Podda e Bassanese (4 gol), Bernabei (3), Squizziato (2) e la giovanissima Conte che ha segnato il gol che ha inchiodato il risultato finale sul 14-19.

“Sono molto felice per la vittoria, si tratta di un risultato importante che fa capire che questa squadra sta crescendo una partita dopo l’altra e sta consolidando anche un’identità importante – dichiara coach Giovanni Nasta a fine partita – Si tratta di giocatrici giovanissime che è giusto che stiano in campo e che vivano queste pressioni. Per me sarebbe facile affidarmi a un paio di giocatrici ultra trentenni esperte ma io credo molto in loro e nel lavoro che stiamo facendo insieme. Ho fatto i complimenti all’allenatore avversario – prosegue – che ha guidato una squadra in grande crescita. Ci hanno studiato bene, ci hanno preso le misure, hanno fatto un ottimo lavoro, ma noi siamo riusciti a vincere nonostante gli errori che abbiamo commesso e ne abbiamo fatti molti, direi anche troppi. Le ragazze sono state bravissime in difesa, abbiamo trascorso tanto tempo con le nostre avversarie con la palla in mano. È stata bravissima Franceschini, mentre è stata una giornata complicata per Put e Bassanese che tanto si erano messe in evidenza nelle scorse partite e per questo sorvegliate speciali. Bene la giovanissime Podda, Bernabei e Squizziato. Sono convinto – conclude Nasta – che queste esperienze saranno utili per crescere e migliorare, anche perché abbiamo giocato mezzo secondo con la 16enne Giulia Conte in campo, mi è andata bene perché ho anche azzeccato le sostituzioni concordare con il mio collega Iengo quando soffrivamo particolarmente, mentre nell’ultimo time out ho predicato calma, di amministrare il vantaggio e di non subire esclusioni è stata la scelta giusta. Sono orgoglioso di tutte loro”.

Il Pontinia parte determinato (0-4) con la doppietta di Bernabei e i gol di Put e Bassanese, mentre Franceschini inizia la sua partita con una serie di interventi efficaci. Il Leno prova ad avvicinarsi (2-4, 4-6), Franceschini para il rigore a Francesconi in un duello che continuerà per tutta la partita tra le due. Put non è precisa e mancano i gol di Bassanese, mentre Podda e Squizziato si fanno sentire nel finale del primo tempo fino al 7-10 con il quale le squadre vanno al riposo. Si torna in campo e il Pontinia riparte di slancio con Put a cui rispondono Kojic e D’Ambrosio (10-14), mentre i due portieri, Franceschini da una parte e Ramazzotti dall’altra, iniziano il loro personale spettacolo a suon di parate mantenendo molto basso il numero di gol anche perché il Pontinia spreca contropiedi e rigori ma riesce a gestire comunque un discreto margine di vantaggio (13-17). Gli ultimi dieci minuti si aprono con il gol della solita Bassanese (13-18) poi al 23’ Bassanese potrebbe mettere in ghiaccio ma Ramazzotti è glaciale, Podda sbaglia il rigore del potenziale 13-19 ma è Francesconi a segnare per il Leno il gol del 14-18. Nasta chiama il time-out, parla con le giocatrici, così al ritorno in campo è il Pontinia a gestire la situazione: Franceschini ancora decisiva e nel finale Conte timbra il cartellino con il gol che chiude il match.

LENO – HC CASSA RURALE PONTINIA 14-19 (7-10 pt)

Leno: Andreani, Anelli, Bravi, Convalle, Costanzo Serratto, D’Ambrosio, De Angelis, Francesconi, Kojic Neskovic, Kyryllova, Lanfredi, Lavagnini, Pedrotti, Ramazzotti, Toninelli, Turina. All. Bravi

Hc Cassa Rurale Pontinia: Franceschini, Bordon, Galletti, Barbosu, Bassanese, Bellu, Bernabei, Conte, Di Prisco, Gottardo, Guidi, Milkovich, Podda, Put, Rueda, Squizziato. All. Nasta

Arbitri: Limido e Donnini (del. Fabbian)

Reti: Leno: Francesconi 5, Kyryllova 3, Costanzo Serratto 2, De Angelis 2, D’Ambrosio 1, Kojic 1. Pontinia: Put 5, Podda 4, Bassanese 4, Bernabei 3, Squizziato 2, Conte 1.