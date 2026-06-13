Cassoni pieni in via Massaro, il Centro Raccolta riapre martedì

Il Centro di Raccolta di via Massaro, nella zona del lido di Latina, resterà chiuso al pubblico nelle giornate di domani domenica 14 e lunedì 15 giugno. A comunicarlo è ABC Latina, che ha disposto la sospensione temporanea del servizio per ragioni tecniche e logistiche.

Alla base del provvedimento c’è un rallentamento nella filiera di ritiro e svuotamento dei cassoni destinati al conferimento di legno e rifiuti ingombranti. Il servizio è affidato alla ditta esterna Del Prete s.r.l., incaricata della gestione dei ritiri.

Il mancato svuotamento dei contenitori nei tempi previsti ha portato alla saturazione degli spazi di stoccaggio presenti all’interno del centro. Per questo motivo, l’azienda ha ritenuto necessario interrompere temporaneamente le attività, sia per garantire la sicurezza degli operatori sia per evitare disagi e criticità agli utenti, non essendo al momento disponibili cassoni vuoti sufficienti per assicurare il corretto conferimento dei rifiuti.

Durante la chiusura del sito di via Massaro, i cittadini potranno comunque utilizzare gli altri Centri di Raccolta comunali attivi, in via Bassianese e in località Chiesuola, rispettando gli orari ordinari e le modalità di conferimento previste.

ABC Latina ha già sollecitato formalmente la ditta incaricata affinché intervenga nel minor tempo possibile per ripristinare le normali operazioni di ritiro e svuotamento, così da consentire la riapertura del centro.

L’azienda si scusa con l’utenza per i disagi legati a una situazione non riconducibile alla propria gestione diretta e assicura che comunicherà tempestivamente la ripresa del servizio non appena saranno ripristinate le condizioni logistiche e operative necessarie.