Castelforte, il cane ‘Fulmine’ salvato dai vigili del fuoco: emozione e gratitudine

Felice epilogo ad una vicenda potenzialmente triste questa mattina, in località Valle di Suio nel comune di Castelforte, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento locale hanno tratto in salvo “Fulmine”, un cane rimasto intrappolato per ore in una cavità naturale.

Dopo lunghe operazioni, il cane è stato recuperato e affidato al suo proprietario. Il salvataggio è stato un momento di grande emozione per il personale operativo, che ha condiviso attimi di affetto con l’animale, gratificati dal lieto epilogo della vicenda.