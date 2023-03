Castelforte, scuola: dialogo non violento e costruzione di pace

Il dialogo non violento e la costruzione di pace. Sono i temi un incontro di approfondimento con alcune classi dell’I.T.E. “Tallini” di Castelforte, organizzato nell’ ambito della terza edizione del Concorso Scolastico “Una parola per il futuro”.

L’incontro si terrà domani, 24 marzo nella sede dell’istituto e prevede un confronto tra i promotori del concorso e gli studenti interessati al tema proposto, ovvero comunicazione intesa come mezzo per il dialogo non violento e la costruzione della pace.

Sull’argomento interverranno: il professore Ermete Ferraro, vice Presidente MIR Movimento Internazionale Riconciliazione) Italia e responsabile del MIR di Napoli ed ex docente di Lettere ed autore del libro Grammatica Ecopacifista; la professoressa Mirella De Simone, ex docente di Lettere, animalista e referente MIR nell’area di Latina.

Ci sarà tempo fino al 10 aprile per inviare all’organizzazione gli elaborati individuali o collettivi sul tema proposto, con la premiazione per chi arriverà al primo posto con una targa, e la pubblicizzazione del testo scelto come più significativo.