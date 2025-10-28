Castelforte, spunta un ordigno bellico durante i lavori sulla rete fognaria

Scuole chiuse, attività sospese e traffico interdetto in via Pozzillo a Castelforte dopo il ritrovamento di un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda guerra mondiale. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, la scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri durante i lavori sulla rete fognaria eseguiti da Acqualatina. Gli operai, una volta accorti della presenza dell’oggetto sospetto, hanno immediatamente dato l’allarme, facendo intervenire la Polizia Locale e informando la Prefettura di Latina.

Il sindaco Angelo Felice Pompeo ha subito emanato un’ordinanza urgente di sicurezza, con cui dispone la chiusura temporanea delle scuole e l’interdizione della zona interessata. In particolare, sono state sospese le lezioni presso l’istituto superiore Tallini e la scuola media Fusco, mentre la circolazione veicolare e pedonale è vietata in tutta via Pozzillo. L’ordinanza prevede inoltre la chiusura delle attività commerciali, sia fisse che ambulanti, entro un raggio di 50 metri dal punto del ritrovamento. Le misure resteranno in vigore fino alla messa in sicurezza e rimozione dell’ordigno da parte degli artificieri dell’Esercito, attesi da Caserta nelle prossime ore.