Castelforte, troppi schiamazzi: il sindaco vieta il biliardino

Troppi schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, per questo il sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo, ha firmato un’ordinanza con la quale viene regolamentato l’orario e le modalità di svolgimento del gioco del calcio balilla, o più comunemente chiamato biliardino, nei luoghi aperti al pubblico, nei circoli e nelle associazioni.

Per tutto il periodo estivo sino al 30 settembre non si potrà giocare a biliardino dopo le 22, mentre nel restante periodo, ovvero dal primo ottobre sino al 31 marzo il divieto inizierà dalle 20. Il divieto inoltre prevale dalle 14 alle 17. Saranno severe le sanzioni per chi non rispetterà l’ordinanza, con multe o sospensioni delle attività fino a 10 giorni, mentre nei casi più gravi il Comune potrà procedere penalmente per disturbo della quiete pubblica.