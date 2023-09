Castrum a Fondi, pronti oltre 5 milioni di euro per la ristrutturazione

Prenderanno il via nei prossimi giorni a Fondi i lavori per la ristrutturazione e per il rinnovamento del Castrum, il tutto possibile grazie ai fondi provenienti dal fondo PNRR.

Un maxi finanziamento da 5.500.000 euro che consentirà al Comune di Fondi di recuperare l’antico basolato del centro storico, effettuare un restauro conservativo del quartiere della Giudea e intervenire sulla rete dei servizi a beneficio della popolosa area residenziale e commerciale che insiste nel cuore della città. I lavori si svolgeranno chiudendo e riaprendo piccole sezioni lineari allo scopo di ridurre al minimo i disagi in termini di viabilità e interruzione del flusso idrico o elettrico.

Sarà inoltre necessario interdire parte dei parcheggi ubicati in Piazzale Marcello Di Vito (area di sosta antistante al supermercato Sigma) che per alcuni mesi diventerà area di cantiere. I posti auto non utilizzabili verranno temporaneamente spostati nel cortile di pertinenza dell’edificio scolastico (ingresso cancello di via Filippo Turati).

Come già comunicato in occasione dell’ufficialità dell’ottenimento del finanziamento da parte del Comune di Fondi, si tratta di un intervento di grande respiro che trasformerà il prezioso castrum della Città di Fondi in un autentico gioiello storico con importanti migliorie anche in termini di fruibilità della zona, sicurezza, viabilità, appetibilità turistica e vivibilità da parte di residenti e attività commerciali.