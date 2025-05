Causò l’incendio in località Tre Venti a Ponza, denunciato il presunto responsabile

I carabinieri del Gruppo Forestale di Latina sono risaliti al presunto responsabile dell’incendio avvenuto lo scorso 6 maggio in località “Tre Venti” a Ponza. I militari, utilizzando il cosiddetto metodo delle evidenze fisiche, sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’incendio durante le prime fasi di sviluppo, appurando che il fuoco che ha causato il rogo si era originato all’interno di un orto.

Le fiamme avevano divorato circa 5 ettari di macchia mediterranea tra cui specie come pino domestico, mirto, finestra e lentisco. I militari hanno osservato con attenzione le evidenze fisiche lasciate sulle terreno dalle fiamme e dopo aver ascoltato numerose persone informate sui fatti si è potuti risalire al presento responsabile, il quale, intento a bruciare residui di vegetazione e di potature, ha perso il controllo del fuoco non riuscendo, nel tentativo di spegnerlo, ad evitarne la propagazione. Per lui è scattata la denuncia per il reato di incendio boschivo colposo.