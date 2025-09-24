Cavese-Latina 0-2, Bruno:“I ragazzi hanno mostrato voglia e determinazione”

Il Latina centra una vittoria importante sul campo della Cavese, imponendosi per 0-2 in una partita tosta e combattuta. Al termine del match, il tecnico dei pontini, Alessandro Bruno, ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori e il significato del successo. Una vittoria che consolida il morale del Latina e dimostra come la squadra stia crescendo non solo tecnicamente, ma anche sotto il profilo della concentrazione e della determinazione.

“Era una partita difficile, sapevamo che la Cavese poteva giocare in modo aggressivo e con qualità – ha spiegato Bruno –. Oggi, però, non meritano i punti che hanno in classifica. Ho chiesto ai ragazzi di fare una partita sporca, di soffrire nei momenti critici e loro lo hanno fatto con grande determinazione. Alla fine, gli episodi ci hanno dato ragione.”

Sulla scelta del modulo iniziale, un 3-5-2 molto offensivo e “camaleontico”, il tecnico ha aggiunto: “È un sistema che stavamo preparando da tempo. Dovevamo fare meglio in fase di palleggio, in alcune circostanze siamo stati frettolosi, ma mi è piaciuta la voglia dei ragazzi di soffrire, stare in partita e fare il nostro compito.”

Bruno ha voluto sottolineare anche la prestazione dei singoli: “Cico ha dato due palloni straordinari: il primo su Ercolano e il secondo su Fasano. Sapevamo che Palamatti avrebbe avuto qualche difficoltà a difendere e i ragazzi hanno saputo cogliere l’occasione nel modo migliore.”

Il tecnico ha poi commentato il valore morale e psicologico della vittoria: “Vincere a Cava non è semplice, storicamente è un campo difficile. Questo successo ci dà fiducia, morale e conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta. Ora riposeremo, ma ho totale fiducia nella squadra e nel nostro lavoro quotidiano.”

Infine, sulla strategia difensiva adottata contro la Cavese, Bruno ha dichiarato: “Abbiamo studiato l’avversario e cercato di ridurre i loro spazi con una fase di attesa media e ordinata. Questo ci ha permesso di essere compatti, concedere poco e colpire nei momenti decisivi.”

