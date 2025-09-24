Cavese-Latina, vincere è obbligatorio: le probabili formazioni al “Lamberti”

Un clima piovoso accompagnerà i nerazzurri del Latina Calcio 1932 alla trasferta di Cava De’ Tirreni. La gara, presentata ai microfoni della sala stampa nella giornata di ieri dal tecnico Alessandro Bruno, si prospetta finora, come la più decisiva del neonato campionato. Per il Latina, complice la perdita di almeno quattro punti per strada, la trasferta nel salernitano diventa una sorta di spartiacque: vincere, per allontanare la più che prossima, zona calda e un fantasma di potenziale esonero, per l’allenatore beneventano, in caso di sconfitte in settimana. Per la Cavese, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, l’occasione di ottenere i primi tre punti davanti al proprio pubblico.
LE PROBABILI FORMAZIONI
Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Macchi, Munari, Supjla, Pelamatti; Orlando, Sorrentino, Guida.
Latina (3-5-2): Mastrantonio; Calabrese, Parodi, Marenco; Pace, De Ciancio, Hergheligiu, Ciko, Ercolano, Parigi, Riccardi.