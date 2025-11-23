DIRETTA – Catania-Latina: 1-0 | Termina così al “Massimino”

Al “Massimino” va in scena in diretta la 15esima giornata del Girone C di Serie C Sky Wi-Fi, con il Latina Calcio 1932 ospite del Catania di Domenico Toscano. Una sfida che arriva nel momento più delicato possibile per i nerazzurri, chiamati a reagire in un campionato che non aspetta nessuno. Il Latina è risucchiato nella zona playout, e contro una delle big del torneo una vittoria avrebbe un peso enorme: per la classifica, per il morale, per le prospettive di un gruppo che ha assoluto bisogno di rialzarsi.

Il Catania, dal canto suo, vive una fase di crescita e ambizione. Toscano sta iniziando a dare continuità, l’ambiente è caldo, la squadra è in fiducia e il Massimino è pronto a spingere i rossazzurri in una gara che profuma di primato. Per i siciliani è un’occasione importante per consolidare la rincorsa verso le prime posizioni e restare agganciati a Salernitana e Benevento. Una sfida che, nella logica del campionato, pesa tantissimo su entrambi i fronti.

Il Latina però arriva in Sicilia con una verità che non si può più ignorare: Bruno oggi si gioca tantissimo. Praticamente tutto. Farlo al Massimino, uno degli stadi più caldi d’Italia, complica tutto: qui non si regala un metro, qui ogni giocata pesa doppio.

Questo e tanto altro sarà la sfida in programma oggi, con calcio d’inizio alle 14:30. Il Latina deve trovare finalmente uno scatto, qui e subito, perché il tempo per rimettere a posto la stagione si sta assottigliando e restare nella zona rossa rischia di diventare pericolosamente normale. Una partita che vale più dei punti in palio, una di quelle che può cambiare il corso di un campionato. LatinaCorriere.it seguirà la gara Massimino per raccontarvi ogni emozione del prepartita, dei novanta minuti e del post-gara. Restate con noi su www.latinacorriere.it.

Catania-Latina: le formazioni ufficiali

Catania: Dini, Allegretto, Di Gennaro, Celli, Casasola, Corbari, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Cicerelli, Forte. A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Forti, Jimenez, Stoppa, Quiroz, D’Ausilio, Rolfini, Caturano. Allenatore: Domenico Toscano.

Latina: Basti, Parodi, Marenco, Calabrese, Ercolano, De Ciancio, Hergheligiu, Riccardi, Porro, Parigi, Di Giovannantonio. A disposizione: Mastrantonio, Iosa, Regonesi, De Marchi, Scravaglieri, Pellitteri, Farneti, Pace, Quieto, Pannitteri, Quieto, Ekuban, Gagliano, Fasan. Allenatore: Alessandro Bruno.

La diretta della partita

FT: Finisce così allo stadio “Massimino”: il Latina Calcio 1932 piega la testa al Catania di Toscano. Un gol di Forte chiude le ostilità dopo una gara brutta, scialba dei nerazzurri, nonostante un qualche tentativo di riscatto. NON BASTA.

90′ – 6′ di recupero.

85′ – Partita ormai addormentata, con il Latina che nonostante la girandola di cambi non è riuscita nella seconda frazione ad imprimere la sua. I nerazzurri appaiono senza animo e senza grinta, non da chi deve lottare per non retrocedere.

83′ – Dentro Quieto e Fasan nel Latina, fuori Ercolano e Riccardi. Le prova tutte Bruno.

76′ – Giallo per Allegretto.

71′ – Miracolo di Basti su Di Gennaro, che tiene vivo il Latina. Un’autentica parata d’autore. Si resta 1-0.

68′ – Doppio cambio anche per il Catania: dentro Caturano e D’Ausilio per Lunetta e Forte.

66′ – Giallo per il neo-entrato Pellitteri.

63′ – Doppio cambio per il Latina: fuori Porro e De Ciancio per Pannitteri e Pellitteri.

61′ – Punizione di Jimenez dopo un altro fallo di Marenco: lo spagnolo va a lato anche ora ma attenzione alle giocate del numero 7.

59′ – Clamorosa l’occasione persa dal Catania: Forte scavalca tutti, anche Basti, ma non riesce a insaccare: gli etnei hanno ripreso il proprio ritmo.

53′ – Giallo per De Ciancio, nonostante sia il calciatore rossazzurro a rovinargli addosso.

51′ – Chiamato l’FVS in favore del Catania per un potenziale rigore su Casasola: nulla per il direttore di gara Zago, che fa riprendere il gioco.

45′ – Riparte la sfida: nessun cambio. Si riparte dall’1-0 dei padroni di casa.

HT – Finisce così il primo tempo: Latina che nonostante una testa rialzata nella seconda metà resta ancora sotto nel punteggio. Il Catania, va detto, ha avuto e sprecato la maggior parte delle occasioni migliori, con i pontini che possono solamente rosicchiare i pochi errori dei ragazzi di Toscano. Pochi errori però, che potrebbero essere fatali.

45′ – Un’altra palla gol del Catania: Di Tacchio spara alto dal limite, poco prima della botta di Lunetta parata da Basti.

43′ – La squadra di Toscano concede poco ma il Latina sta facendo la partita con la palla: nella seconda metà di primo tempo alto il forcing dei nerazzurri, soprattutto nella mole di gioco.

39′ – Il Latina alza la testa, negli ultimi minuti si fa vedere e ora con Riccardi sfiora il pareggio: un tiro a giro dell’ex Roma viaggia a lato ma occhio ai nerazzurri.

35′ – Altro giallo per il Latina: capitan Marenco trattiene e prende il giallo.

32′ – Occasione d’oro per il Latina: corner dalla destra e Parigi riesce a convertire a rete, Dini smanaccia. Primo tiro in porta dei nerazzurri.

30′ – Prova una sortita offensiva il Latina ma il tentativo di cross di Parigi esce sul fondo. Timidi tentativi di contropiede.

25′ – Ancora Forte vicino al raddoppio, un forcing solo del Catania ormai. Latina che a fatica manovra e cerca di difendere con più uomini possibili.

20′ – Brivido Catania! Calabrese salva sulla linea il gol fatto del 2-0 etneo. Un miracolo nega il raddoppio ai siciliani.

17′ – Gara che continua su ritmi contenuti, con il Catania che manovra. Latina a tratti inesistente.

10′ – Una difesa troppo lenta quella del Latina di Bruno, incapace di contrastare la sortita etnea. Basti avrebbe potuto fare leggermente di più.

9′ – Catania in vantaggio. Forte riceve dal subentrato Jimenez e incastra con un bel tiro a giro Basti: etnei avanti al “Massimino”.

7′ – Sostituzione per Cicerelli che non ce la fa: fatale il fallo di Porro. Dentro Jimenez. Si gioca molto poco al Massimino.

3′ – Inizia subito in maniera calda la sfida: giallo per Mattia Porro del Latina per un brutto fallo su Cicerelli.

1′ – Inizia la sfida del Massimino!