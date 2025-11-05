Cede il terreno e una betoniera precipita nel giardino di una villetta, paura a Formia

Attimi di paura questa mattina a Formia in via Grazia Deledda, una piccola traversa di via Rotabile, tra il centro cittadino e la frazione di Maranola. Una betoniera carica di cemento, impegnata in alcune manovre di lavoro, è improvvisamente precipitata nel giardino di un’abitazione privata, sfondando parte del muro di recinzione e finendo di traverso sul terreno sottostante. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava tentando di fare retromarcia per accedere al cortile di una villetta vicina, quando il terreno ha ceduto sotto il peso della betoniera, provocando la caduta del veicolo nel giardino adiacente. Solo per un caso fortuito l’incidente non ha avuto conseguenze più gravi.

La proprietaria della casa, che si trovava all’esterno, ha assistito alla scena e ha dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaeta e gli agenti del Commissariato di Formia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per accertare la dinamica. Il conducente della betoniera, sotto choc ma cosciente, ha riportato solo lievi ferite ed escoriazioni. È stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia per accertamenti. Le operazioni di recupero del mezzo, particolarmente delicate per la posizione e il peso del veicolo, si sono protratte a lungo. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per ore per sollevare la betoniera e riportarla sulla carreggiata, evitando ulteriori cedimenti del terreno. La circolazione nella zona è rimasta bloccata per diverse ore, fino al completamento delle manovre e alla messa in sicurezza del sito.