Cede il tetto da Essenza, sgomento per la morte di Mara Severin

Aveva fatto della sua passione un lavoro. Quella passione per il vino che da anni l’aveva portata ad essere uno dei punti di riferimento del ristorante stellato Essenza a Terracina. Poi ieri sera, più o meno intorno alle 23, in via Tripoli la tragedia. Due forti deflagrazioni, “quasi come un attentato” – dice una testimone -, e in un attimo il locale è ricoperto dalla macerie. Sotto di esse rimane almeno per un’ora Mara Severin, sommelier di 31 anni originaria di Sabaudia, che viene trasportata in condizioni disperate al pronto soccorso del Fiorini. I medici fanno il possibile, ma poi mezz’ora dopo la mezzanotte arriva la notizia: Mara non ce l’ha fatta.

Nel locale insieme a lei si trovavano clienti e altri membri dello staff, con almeno sette i feriti tutti soccorsi dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Ancora non è chiaro cosa sia esattamente successo, nessuno si sbilancia sulla causa che ha portato al crollo della copertura, ma tutto lascerebbe pensare ad un cedimento strutturale. Sul posto ieri sera oltre al sindaco Giannetti e ai vari assessori, costernati da quanto successo, è arrivato anche il pm Miliano. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.