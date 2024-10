Cede una tubazione del gas in via Monti Lepini, traffico bloccato

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via dei Monti Lepini, zona San Michele, a causa della rottura di una tubazione del gas avvenuta durante i lavori di posa per cavi della rete elettrica.

La condotta danneggiata ha causato una significativa dispersione di metano nell’atmosfera, rendendo necessario un intervento immediato.

Per motivi di sicurezza, la circolazione è stata interrotta per circa 2 km in entrambe le direzioni. Al momento, il personale tecnico è impegnato nella localizzazione esatta del guasto, ma i tempi di ripristino non sono ancora noti.