È cambiata da oggi la viabilità di via Lungolinea Pio VI, a Terracina, dopo il cedimento di un tratto della banchina che si è verificato martedì nei pressi del parcheggio Sirio. Nell’immediatezza dei fatti è stata riunita una task force con il Sindaco Francesco Giannetti e il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice insieme al Dirigente, al personale tecnico, al Comandante della Polizia Locale e a tutti gli uffici interessati. Sono stati convocati anche i commercianti della zona per valutare insieme la migliore strategia da adottare in via temporanea.

È in via di affidamento un incarico per una corretta valutazione del danno, per stabilire la più efficace e rapida forma di intervento, mentre a partire da oggi sono state ora disposte limitazioni al traffico con apposita ordinanza per garantire la sicurezza dell’area. Il ponte ciclopedonale di recente costruzione, che non è stato interessato dal cedimento e non ha subito danni, resta fruibile.

L’ordinanza prevede, tra l’altro: divieto di sosta e fermata nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sarti e l’intersezione con Via Derna e nel tratto compreso tra l’intersezione con Via del Fiume e l’intersezione con Via Sarti;

divieto di transito per tutti i veicoli in via Lungolinea Pio VI nel tratto compreso tra il civico 42 ed il civico 50 con l’istituzione di uno spazio apposito in sicurezza per il transito dei pedoni; divieto di transito nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sarti e il civico 42 di via Lungolinea Pio VI ad eccezione dei veicoli a servizio delle attività commerciali per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci; divieto di transito ai mezzi con massa eccedente 3,5 ton nel tratto compreso tra l’intersezione con Via del Porto ed il Civico 42, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Derna e l’area parcheggio denominata “SIRIO” e in via Sarti;

divieto di transito ai mezzi con altezza eccedente i 3,5 metri nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Derna e l’area parcheggio denominata “SIRIO”.

È istituito poi il doppio senso di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Derna e l’area parcheggio denominata “SIRIO”.

«Da subito abbiamo riunito una task force per poter intervenire in modo più spedito ed efficace davanti a questa situazione che si è venuta a creare per tutta una serie di elementi, tra cui la vetustà dell’opera, sui quali però non è il momento di soffermarsi. Faremo tutto quanto in nostro potere per arrivare al ripristino dell’argine nei tempi più celeri per questa area che rappresenta un punto nevralgico della nostra Città», hanno dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, e il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice.