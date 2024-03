Sono due le denunce partite dopo l’uso di moneta falsa a Latina, nello specifico banconote da 50 e 100 euro per fare rifornimento e per rifocillarsi in un ristorante della zona.

I due giovani, rispettivamente di 21 e 33 anni, entrambi residenti nel capoluogo, sono stati denunciati per il reato di ricettazione e spendita di moneta e false in concorso.