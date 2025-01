Cenciarelli direttore generale Asl Latina, Calandrini:”Premiato il buon lavoro fatto”

“La nomina della dottoressa Cenciarelli, già commissario straordinario, a Direttore Generale della ASL di Latina rappresenta un riconoscimento meritato per la sua comprovata professionalità e dedizione al servizio sanitario del nostro territorio.

E’ con queste parole che il presidente della Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia di Latina ha commentato la nomina a Direttore Generale dell’Asl di Latina di Sabrina Cenciarelli. Il senatore ha ribadito il buon lavoro fatto dall’ex commissario straordinario, mettendo in risalto l’impegno e il coraggio messo in campo per migliorare l’assistenza sanitaria pontina.

“Durante il suo mandato, – prosegue Calandrini – la dottoressa Cenciarelli ha dimostrato competenza impegno e coraggio, contribuendo significativamente al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Sono certo che, sotto la sua guida, la ASL di Latina continuerà a perseguire l’eccellenza, affrontando con determinazione le sfide future e garantendo una sanità sempre più efficiente e vicina alle esigenze della comunità. Sono certo che proseguirà la proficua collaborazione tra le istituzioni locali e la Direzione Generale della ASL, al fine di promuovere iniziative che possano ulteriormente elevare la qualità dell’assistenza sanitaria nella nostra provincia.”