Censi, Galardo e Roda: nuovi assessori per la Giunta di Latina

Nuovo assetto per l’esecutivo comunale di Latina. Il sindaco Matilde Celentano ha annunciato questa mattina, nel corso di un incontro con la stampa, una serie di modifiche alla squadra di governo cittadina, intervenendo sia sulla composizione sia sulle competenze degli assessori.

Tra le principali novità figurano due nuovi ingressi: Federica Censi, indicata dalla Lega, e Maurizio Galardo, espressione di Noi Moderati. I due subentrano rispettivamente a Francesca Tesone e Franco Addonizio. Alla prima sono state assegnate deleghe ampie che includono digitalizzazione, servizi amministrativi e settore scolastico, mentre il secondo si occuperà in particolare di politiche sociali, con attenzione a famiglie, anziani, disabilità e inclusione.

Le nomine determinano anche un avvicendamento tra i banchi del Consiglio comunale: al posto dei neoassessori entreranno Alessandro Fanti e Antonio Costanzi, con il passaggio che sarà ufficializzato nella prossima seduta.

Riorganizzazione anche sul fronte interno: Michele Nasso cambia ambito e assume la guida del settore Ambiente, con competenze che spaziano dalla gestione dei rifiuti alla qualità dell’aria, fino al decoro urbano.

Capitolo a parte per il Bilancio, affidato ad Antonina Rodà, chiamata a raccogliere il testimone dopo le dimissioni di Ada Nasti. A lei spetterà la gestione delle strategie economiche dell’ente, dalla programmazione finanziaria ai tributi, fino al controllo delle partecipate e del patrimonio comunale.

Nel corso della presentazione, il sindaco ha rivolto un ringraziamento agli assessori uscenti per il lavoro svolto, salutando l’ingresso dei nuovi componenti con l’auspicio di un rilancio dell’azione amministrativa.

Con questo restyling, la giunta punta a ridefinire equilibri e priorità, cercando di imprimere una nuova fase all’attività di governo della città.