Centenario, Calandrini: “Ruolo della Provincia fondamentale per i cento anni della città”

Il Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e primo firmatario della Legge n.130 del 6 settembre 2024, è stato invitato oggi al Consiglio Provinciale per illustrare i contenuti della norma recentemente approvata. La legge, volta a celebrare il centenario della fondazione della città di Latina nel 2032, prevede l’istituzione di una fondazione che gestirà le iniziative commemorative.

Nel suo intervento, il Senatore Calandrini ha espresso grande soddisfazione per l’opportunità di dialogo e confronto, soffermandosi sul ruolo della Provincia in merito al progetto, la prima istituzione a confrontarsi sul tema. È stato poi evidenziato come la legge e la fondazione Latina2032 mirino a promuovere una riflessione collettiva sull’identità, la cultura e il futuro della città.

“Auspico che la Provincia rivesta un ruolo da capofila e faciliti l’ingresso nella fondazione di tutte le amministrazioni comunali del territorio. Latina deve tornare a essere la capitale della provincia, con il contributo di tutti”, conclude il Senatore, ribadendo l’importanza della partecipazione e del contributo di ogni realtà territoriale e istituzionale nel rendere il centenario un’occasione di crescita e rilancio per Latina e tutta la sua provincia.